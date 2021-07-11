Российских покупателей предупредили об уловках продавцов при оплате картой

В некоторых случаях магазинам выгодно принимать оплату товаров бумажными купюрами, а не банковским картами, из-за чего некоторые торговые точки незаконно устанавливают дополнительную наценку за безналичный расчет, или же продавец может сказать покупателю, что терминал не работает.