Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%
Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что странам G20 удалось достичь консенсуса по поводу проведения международной налоговой реформы, которая предусматривает введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
Министры финансов G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций
РИА Новостивчера в 12:41