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Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что странам G20 удалось достичь консенсуса по поводу проведения международной налоговой реформы, которая предусматривает введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

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