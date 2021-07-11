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Экономика

Минфин США призвал быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 поддержали проведение международной налоговой реформы по итогам встречи в итальянской Венеции.
ПРАЙМ
Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
Интерфакс
Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.
Интерфакс
Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры "Большой двадцатки" на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.
Интерфакс

Подробнее о событии

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