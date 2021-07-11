В правительстве Украины допустили депортацию россиян в случае возвращения Крыма

Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан в Крыму в случае если полуостров «вернется» в состав Украины, в том числе и депортацию, рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передают «РИА Новости».