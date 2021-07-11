В остальных случаях пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, перестает быть заразным для окружающих уже через 7-10 дней после проявления первых симптомов, пояснил врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне" Алексей Никишенков.
Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан в Крыму в случае если полуостров «вернется» в состав Украины, в том числе и депортацию, рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передают «РИА Новости».
Защитник и капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини сравнил национальную команду Англии, своего соперника по финалу чемпионата Европы, со сборной Испании, которую итальянцы победили в 1/2 финала.