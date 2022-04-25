ТАССМинфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ» до 25 маяВедомство при этом поясняет, что генлицензии разрешают американцам получать регулярные выплаты с облигаций до 25 мая.ТАССВедомство распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13R) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15L) прописаны сроки продления сделок с ней.ТАСССША 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.ТАСС27 января 2019 года Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", En+ и "Евросибэнерго".ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 25 маяИзвестиявчера в 16:54Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ» до 25 маяТАССвчера в 15:48Минфин США поручил завершить все сделки с «Группой ГАЗ» до 25 маяFinam.Ruвчера в 15:31Минфин США в очередной раз продлил сроки завершения сделок с «Группой ГАЗ»ИА Красная Веснавчера в 15:45Показать ещёОценить17Поделиться