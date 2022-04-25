Ведомство распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13R) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15L) прописаны сроки продления сделок с ней.
«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.
"Первым военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа для приобретения постоянного жилья в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования", - сказали в военном ведомстве.