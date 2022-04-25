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Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая

Министерство финансов США предписало завершить сделки с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая, следует из обнародованной ведомством генеральной лицензии.
Finam.Ru
Ведомство распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13R) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15L) прописаны сроки продления сделок с ней.
ТАСС
США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.
ТАСС
В апреле 2018 года компания подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской.
Известия

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В США предписали завершить сделки с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая
Ридус17:59
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 25 мая
Известиявчера в 16:54
Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая
ТАССвчера в 15:48
Минфин США в очередной раз продлил сроки завершения сделок с «Группой ГАЗ»
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Минфин США поручил завершить все сделки с «Группой ГАЗ» до 25 мая
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