Политика
КоммерсантъМинфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия. В этом суде с марта рассматривается иск с требование отменить санкции.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Происшествия
Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек.
Политика
Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Кино
«Иронию судьбы» покажут в новом варианте под Новый год
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Трамп раскритиковал Пелоси за рост числа бездомных в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в четверг обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, призвав ее сосредоточиться на решении проблемы роста числа бездомных в штате Калифорния, который она представляет в нижней палате американского законодательного органа.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Кино
Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»
Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Общество
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Экономика
Красная икра подешевела в России
Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Технологии
В Красноярске появилась третья система мониторинга воздуха
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Общество
Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда
Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Авто
В России выявили 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности
Более 1,5 млн автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности, сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.