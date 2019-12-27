Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия. В этом суде с марта рассматривается иск с требование отменить санкции.
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с чего всё началось

Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски

Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия.
РБКвчера в 23:00

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Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски

РБКвчера в 23:00

Представители Дерипаски рассчитывают, что суд США учтет решение суда РФ в деле о санкциях

ТАССвчера в 23:47

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Коммерсантъ00:37

Адвокаты Дерипаски приобщили решение суда РФ к доводам против минфина США

REGNUM00:49

В США раскроют, почему ввели санкции против Дерипаски

URA.Ruвчера в 23:53

В США решили объяснить санкции против Дерипаски

Lenta.ru00:52

Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски

Forbes01:00
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Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек.
Lenta.ru 00:38
Политика

Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Российская газета вчера в 09:51
Финансы

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
ТАСС вчера в 02:22
Экономика

Частные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Ведомости 25 декабря в 12:24
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Кино

«Иронию судьбы» покажут в новом варианте под Новый год

Sibnet Новости 24 декабря в 19:49
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru 25 декабря в 09:29
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья

Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
РИА Новости вчера в 19:11
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Политика

Трамп раскритиковал Пелоси за рост числа бездомных в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в четверг обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, призвав ее сосредоточиться на решении проблемы роста числа бездомных в штате Калифорния, который она представляет в нижней палате американского законодательного органа.
ТАСС вчера в 21:21
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru вчера в 08:45
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Кино

Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»

Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Игромания.ру вчера в 13:45
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Общество

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

РБК вчера в 02:30
Экономика

Красная икра подешевела в России

Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
URA.Ru вчера в 21:29
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Технологии

В Красноярске появилась третья система мониторинга воздуха

Newslab.ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Национальная служба новостей вчера в 08:24
Общество

Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет

«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 18:17
Общество

Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда

Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Эхо Москвы вчера в 12:32
Авто

В России выявили 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности

Более 1,5 млн автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности, сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.
REGNUM вчера в 22:45
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Происшествия

В Свердловской области потушили пожар в ангарах

Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
NewInform вчера в 12:48
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru вчера в 05:06
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Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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