Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия.

с чего всё началось

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия. В этом суде с марта рассматривается иск с требование отменить санкции.

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

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