Экономика
Российская газетаМинфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об этом Мнучин рассказал в эфире Fox News. Телеканал особенно интересовало исчезновение стодолларовых купюр.
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