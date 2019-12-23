Экономика
Российская газетаМинфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об этом Мнучин рассказал в эфире Fox News. Телеканал особенно интересовало исчезновение стодолларовых купюр.
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с чего всё началось
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.РИА Новостивчера в 20:23
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