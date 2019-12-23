Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об этом Мнучин рассказал в эфире Fox News. Телеканал особенно интересовало исчезновение стодолларовых купюр.
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с чего всё началось

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новостивчера в 20:23

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Глава Минфина США объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличных денег

RT на русском03:36

Минфин США рассказал, куда исчезли 1.5 трлн долларов

Profinance.ru23 декабря в 04:59

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

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Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов

Lenta.ruвчера в 21:36

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

РИА Новостивчера в 20:23

Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?

Вести.Финанс23 декабря в 11:25

Глава Минфина США рассказал, куда пропали 1,5 триллиона наличных долларов

Москва 2403:01
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Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией

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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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В честь дня рождения Савельева поделилась с поклонниками действительно редкой фотографией и выложила снимок, на котором позирует практически полностью обнаженной, находясь при этом на последних месяцах беременности.
Экспресс газета 02:05
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Общество

Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»

Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Актуальные Новости вчера в 09:50
Технологии

Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов

Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
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Происшествия

В Карелии на камеру жестоко избили девушку-инвалида

ИА Республика 01:51
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Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
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Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
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Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:55
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
Политика

Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев

Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента.
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Армия и оружие

Опасный инцидент: американские военные заблокировали российский военный патруль в районе сирийского Тель-Тамра

Ранее уже сообщалось о том, что американские военнослужащие также остановили российский военный патруль с угрозой применения оружия, причём, поводом этому якобы стали аналогичные действия со стороны сирийских военных, которые также открыли предупредительный огонь по колонне американских военнослужащих, пытавшихся попасть район расположения российской военной авиабазы в Камышлы.
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Путин ограничил преследование бизнесменов по статье за создание ОПГ

Законопроект, предусматривающий ограничение применения статьи 210 УК РФ (об организации преступного сообщества) к предпринимателям внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, 26 декабря проект закона опубликован в электронной базе Госдумы РФ.
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Общество

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России

Концерн JAC объявил о начале процедуры сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в РФ.
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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
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На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Газета.Ru 24 декабря в 08:25
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

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Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года

В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий.
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Общество

В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах

Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.
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Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Мослента вчера в 05:36
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
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