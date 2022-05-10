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Минфин США рассматривает риски введения запрета на обслуживание госдолга РФ

Американский минфин рассматривает последствия запрета для России на обслуживание своего госдолга.
Экономика сегодня
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о проведении экспертами анализа относительно ситуации с выплатами России в рамках государственного долга.
ФАН
Действие так называемой генеральной лицензии финансового ведомства, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ, истекает 25 мая.
ТАСС
В конце апреля Минфин России заявил, что осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах.
ТАСС

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Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание части госдолга РФ
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Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга
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