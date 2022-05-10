Экономика сегодняМинфин США рассматривает риски введения запрета на обслуживание госдолга РФАмериканский минфин рассматривает последствия запрета для России на обслуживание своего госдолга.Экономика сегодняМинистр финансов США Джанет Йеллен сообщила о проведении экспертами анализа относительно ситуации с выплатами России в рамках государственного долга.ФАНДействие так называемой генеральной лицензии финансового ведомства, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ, истекает 25 мая.ТАССВ конце апреля Минфин России заявил, что осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событииМинфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание части госдолга РФLenta.ruвчера в 13:00Минфин США анализирует последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолгаТАССвчера в 11:53Самое цитируемоеМинфин США рассматривает риски введения запрета на обслуживание госдолга РФЭкономика сегоднявчера в 13:47США проанализируют последствия возможного запрета на обслуживание госдолга РоссииМосковский Комсомолецвчера в 13:47Минфин США размышляет о введении запрета для РФ на обслуживание госдолгаИА Красная Веснавчера в 13:52Американский минфин изучает перспективы запрета на обслуживание госдолга РоссииФАНвчера в 12:20Минфин США проводит оценку потенциальных последствий от запрета на обслуживание РФ части госдолгаОреанда-Новостивчера в 12:15Показать ещёОценить149Поделиться