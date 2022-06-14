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Минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с российскими банками

Минфин США продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, следует
 из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Ведомости
Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.
RT на русском
Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".
РИА Новости
Предыдущая генеральная лицензия должна была истечь 24 июня.
Экономика сегодня

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США продлили разрешение для подсанкционных банков России на сделки с энергоносителями
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Минфин США разрешил до 5 декабря проводить сделки по энергоносителям с российскими банками
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