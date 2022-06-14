Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".
С 25 октября банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт "Мир", смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.