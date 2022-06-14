Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
Президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за полную национализацию бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania Gmbh, но канцлер Олаф Шольц отказался от этой идеи, потому что был обеспокоен возможной реакцией президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.