Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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Минфин США потребовал остановить строительство «Северного потока — 2»

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Минфин США уточнил детали санкций против российских газопроводов

Lenta.ru22:20

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

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Санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» вступили в силу

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РБК22:44

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

РИА Новости22:14
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