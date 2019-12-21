Политика
РИА НовостиМинфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Происшествия
В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Авто
BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3
Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте
NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
Политика
Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
Здоровье
Сергей Морозов запретил снюс во всем регионе! Но ограничение касается только несовершеннолетних
Для противодействия распространению новой «модной» заразы губернатор Сергей Морозов сегодня, 18 декабря, подписал распоряжение «о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий».
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Футбол
Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»
«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Наука
В УрФУ разработали протез кисти, выдерживающий нагрузку в 40 кг
Промышленный образец кистевого протеза, который сможет выдержать нагрузку до 40 кг, к концу 2020 года представят его разработчики - ученые Уральского федерального университета (УрФУ).
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.