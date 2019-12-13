Общество

Lenta.ruLenta.ruМинфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости. Из списка исключили две компании из Югры Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Также санкции сняли с ООО ЦАО Курганской области.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний

РИА Новости11:01

США сняли санкции с российских компаний, попавших в черный список из-за тёзки

Интерфакс11:01

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

RT на русском10:40

США исключили из санкционных списков три российские компании

ТАСС10:45

США сняли санкции с нескольких российских компаний

РБК10:41

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Lenta.ru10:47

Минфин США исключил из санкционных списков три российские компании

Известия10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:01, Ашберн
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия 18:59
Общество

В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Росбалт 08:56
Происшествия

Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии

Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM 10:44
Культура

Лещенко объяснил свой мат в программе у Галкина

ФАН 10:53
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Авто

В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили

При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
RuNews24.ru 14:15
Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
РБК 22:18
Футбол

Экс-капитан «Оренбурга» Андреев о перерыве в 15 лет между матчами РПЛ: «Читал комментарии: «Даже Хатико столько не ждал»

Читал комментарии под новостью о рекорде. «Даже Хатико столько не ждал», – супер.
Sports.ru 10:10
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Футбол

ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой

По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
Sports.ru 10:02
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Музыка

Лилия Вельтман из Арзамаса прошла в четвертьфинал шоу «Голос»

Уроженка Нижегородской области Лилия Вельтман стала одной из тех, кто победил сегодня в «Нокаутах» – очередном этапе вокального конкурса «Голос» на Первом канале.
Открытый Нижний 15:29
Технологии

Обновление Windows привело к бесконечной ошибке

По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку.
ТК Звезда 12:58
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
Космос

Не все российские космонавты смогут полететь на Луну из-за веса

Коммерсантъ 22:27
Общество

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Российская газета 02:58
Политика

Турция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400

Общественная служба новостей 06:04
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings 15:00
Политика

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на состоявшихся в четверг внеочередных парламентов выборах переизбран членом парламента, свидетельствуют результаты голосования.
Интерфакс вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное