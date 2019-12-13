Общество
Lenta.ruМинфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости. Из списка исключили две компании из Югры Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Также санкции сняли с ООО ЦАО Курганской области.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Футбол
Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова
Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности за свои слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Политика
В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении минских соглашений
Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в минские соглашения.
Общество
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Политика
Путин назвал главное событие 2020 года
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Футбол
Три игрока «МЮ» попали в команду недели Лиги Европы
Полный список игроков, вошедших в состав выглядит следующим образом: Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ); Защитники: Эшли Янг (Манчестер Юнайтед), Жорис Ньяньон (Ренн), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши (Истанбул); Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Роман Безус (Гент), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Такума Асано (Партизан); Нападающие: Диогу Жота (Вулверхэмптон), Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед).
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Футбол
«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Авто
Опубликовали фотографии нового Cadillac Escalade
В отличие от предшественника внедорожник получит новый дизайн, и в целом он станет похожим на новые Chevrolet Tahoe и Suburban.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
Футбол
Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»
ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.