Политика
Lenta.ruМинфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости. Из списка исключили две компании из Югры Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Также санкции сняли с ООО ЦАО Курганской области.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Политика
Скабеева высмеяла слова Зеленского о «ничьей» на саммите в Париже
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о ничьей на переговорах в "нормандском формате" в Париже.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Космос
На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма
Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Происшествия
Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный
Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Авто
В России вводят новый документ на автомобиль
В следующем году в России вступит в действие новый государственный стандарт, согласно которому с 31 марта 2020 года ко всем грузовым и легковым автомобилям массой до трех с половиной тонн должна будет прилагаться этикетка, информирующая о его энергоэффективности.
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Политика
Часть территорий Украины отойдет России, предрек Климкин
По мнению Климкина, если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на "широкие компромиссы" с Москвой, то этот путь "закончится распадом страны и попаданием в значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ".
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Здоровье
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.