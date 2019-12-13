Политика

Lenta.ruLenta.ruМинфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости. Из списка исключили две компании из Югры Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Также санкции сняли с ООО ЦАО Курганской области.
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США исключили из санкционных списков три российские компании

ТАСС10:45

США сняли санкции с российских компаний, попавших в черный список из-за тёзки

Интерфакс11:01

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Lenta.ru10:47

Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний

РИА Новости11:01

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РБК10:41

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

RT на русском10:40

Минфин США исключил из санкционных списков три российские компании

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