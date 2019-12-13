Общество
Lenta.ruМинфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости. Из списка исключили две компании из Югры Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Также санкции сняли с ООО ЦАО Курганской области.
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
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Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
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Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
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Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
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Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Футбол
Головин в заявке «Монако» на матч с «Анже»
Стала известна заявка «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже», информирует официальный Twitter монегасков.
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Общество
Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть
Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Армия и оружие
Ракетный комплекс на шасси КамАЗа прошел испытания во Вьетнаме
Во Вьетнаме проведены успешные испытания зенитного комплекса, недавно созданного на шасси российского вездехода КамАЗ-43266.
Футбол
Неймар вновь подал иск к «Барселоне» и требует 3,5 млн евро
Форвард «ПСЖ» Неймар подал еще один иск к «Барселоне».
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Политика
Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций
Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как сделать семью счастливой
Поклонники очень любят наблюдать за жизнью этой семьи. Певец Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет.
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Социальные связи способствуют долголетию макак
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Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.