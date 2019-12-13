Политика

РБКРБКСША сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
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США сняли санкции с трех российских компаний

РИА Новости11:01

США сняли санкции с российских компаний, попавших в черный список из-за тёзки

Интерфакс11:01

Минфин США отменил санкции в отношении трех российских компаний

Московский Комсомолец10:57

США сняли санкции с нескольких российских компаний

РБК10:41

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

RT на русском10:40

Минфин США исключил из санкционных списков три российские компании

Известия10:32

США исключили из санкционных списков три российские компании

ТАСС10:45
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Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Фигурное катание

Первый канал анонсировал сенсационное признание Загитовой

Первый канал опубликовал видеоролик-анонс сенсационного признания олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
РИА Новости 11:19
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
Газета.Ru 11:17
Политика

Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
Газета.Ru 11:16
Происшествия

Завершено следствие по делу о гибели в драке бывшего спецназовца ГРУ

Следователи завершили работу в рамках уголовного дела в отношении девятерых участников массовой драки в Подмосковье, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Известия 12:02
Технологии

Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Piter.tv 07:58
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Футбол

Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

Матч ТВ 10:10
Футбол

Лавесси объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Sport24.ru 11:35
Политика

Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину.
Ruposters.ru 11:47
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Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 04:40
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Политика

Путин поздравил Джонсона с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
Вести.Ru 09:33
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Биатлон

Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Российская газета 10:30
Футбол

Гвардиола высказался о возможности досрочно покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
Газета.Ru 11:35
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Комсомольская правда 11 декабря в 04:40
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Общество

Балерина обвинила Большой театр в расизме

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
News.ru вчера в 08:56
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Общество

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Российская газета 02:58
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
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