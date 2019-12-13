Политика
РБКСША сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
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Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Фигурное катание
Первый канал анонсировал сенсационное признание Загитовой
Первый канал опубликовал видеоролик-анонс сенсационного признания олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного
Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
Политика
Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости
Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
Происшествия
Завершено следствие по делу о гибели в драке бывшего спецназовца ГРУ
Следователи завершили работу в рамках уголовного дела в отношении девятерых участников массовой драки в Подмосковье, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Технологии
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Политика
Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину
В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину.
Киберспорт
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Экономика
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
Путин поздравил Джонсона с победой
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Биатлон
Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии
Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Футбол
Гвардиола высказался о возможности досрочно покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
Балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть
Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.