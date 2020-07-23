Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaМинфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Ранее сообщалось, что Китай заместил российские двигатели.
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Минфин США обязал «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать независимость от Дерипаски

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Lenta.ru23 июля в 08:38

США требуют от ГАЗа финансовых отчетов и отстранения Дерипаски

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ГАЗ отчитается перед Минфином США

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Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC

Финмаркет23 июля в 03:56

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Интерфакс23 июля в 03:24
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В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
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В Выборге заложили корабль погранслужбы ФСБ

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"По предварительным данным, 25 июля 2020 года в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", - говорится в сообщении.
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Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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