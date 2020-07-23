Экономика
ToDay News UfaМинфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Оценить601
Подробнее о событии
Показать все источники
Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски
Интерфакс23 июля в 03:24
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Врио главы Хабаровского края позавидовал митингующим
В Хабаровске сегодня продолжаются акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Говорит Москва 07:53
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 23 июля в 08:00
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Футбол
Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука
RT на русском 07:48
Футбол
Боссы «Манчестер Сити» выделят Гвардиоле 300 млн фунтов на трансферы
По информации Sport.es, руководители вице-чемпионов Англии готовы потратить на трансферы около 300 млн фунтов для покупки желанных футболистов для Гвардиолы футболистов.
Нева Спорт 06:02
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Игры
Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
Игромания.ру вчера в 11:00
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
В Выборге заложили корабль погранслужбы ФСБ
На Выборгском судостроительном заводе состоялась закладка пограничного сторожевого корабля ледового класса для погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Известия 06:51
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля 2020 года в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:03
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
РИА Новости 08:02
Космос
Китай запустил миссию для изучения Марса
Китай запустил свой первый космический зонд «Тяньвэнь-1» для изучения Марса.
Дождь 23 июля в 02:57
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Футбол
Акинфеев завел страницу в Instagram
Матч ТВ 07:19
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
В связи с коронавирусрм корпорация The Walt Disney Company отложила премьеру фильма «Мулан» и других картин.
Моя Москва.онлайн 03:26