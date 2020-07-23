Экономика
REGNUMМинфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
Читать в источнике
Оценить386
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол
«Челси» предлагает «Барселоне» обменяться вратарями
Лондонский "Челси" хотел бы видеть в воротах своего клуба немца Марка-Андре тер Стегена.
Вести.Ru вчера в 09:49
Политика
США дали Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне
Ранее Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Международная жизнь 05:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 15:29
Футбол
Лерой Сане: «Если „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, я не буду страдать»
Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что не будет жалеть, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов без него.
Sports.ru 16:59
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com 12:56
Общество
Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией
Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек.
Эхо Москвы 17:04
Космос
В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Кино
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Игромания.ру 18:32
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Экономика
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин считает возможным обвал курса доллара в текущем году.
Live24 15:04
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
Памятнику Высоцкого на Ваганьковском кладбище поменяли голову
Высоцкий будто пытается вырваться из факела огня, но смирительная рубашка не позволяет ему этого сделать, окутав его полностью.
Территория новостей 07:42
Авто
Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа
В ходе тестовых испытаний обнаружен обновленный роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, лишившийся большинства камуфляжа.
Rusargument 01:46
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Футбол
Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землю
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказался о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 13:35
Политика
ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
В повестке заседания ЦИК первым пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов и референдумов в единый день голосования 13 сентября.
News.ru 03:33
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15