Экономика
REGNUMМинфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски
Интерфаксвчера в 03:24
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Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Российские туристы могут столкнуться с агрессивным отношением в Турции
Российские туристы могут столкнуться с серьезными опасностями, отправляясь на отдых в Турцию.
iReactor 16:45
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Игры
Создатели Halo Infinite показали обложку игры
Релиз Halo Infinite запланирован на конец года одновременно с Xbox Series X. Первые кадры игрового процесса Halo Infinite покажут сегодня, 23 июля, на презентации Microsoft.
Чемпионат вчера в 03:38
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК вчера в 04:58
Общество
В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
РИА Новости 15:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Политика
В США не оценили предложение РФ о контроле над вооружениями в космосе
В Госдепартаменте считают неудачными инициативы России и Китая заключить договор с США о контроле над вооружениями в космосе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.
Газета.Ru 15:32
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной снимает Регину Литвинову и обнаженных моделей
Выяснилось, что теперь 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков снимает известную актрису Регину Литвинову и обнаженных моделей.
Территория новостей 10:59
Общество
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 15:19
Армия и оружие
Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем
Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что американский истребитель 23 июля перехватил иранский пассажирский лайнер, уведомила организация.
Газета.Ru 04:45
Культура
Минкультуры РФ предложит порядок рассадки зрителей в театрах
Вопрос рассадки зрителей в театрах совместно обсудят во второй половине августа Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 13:48
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41