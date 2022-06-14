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Минфин США увидел рост доходов России от продажи нефти и захотел их снизить

Американская администрация считает, что Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру.
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По словам Адейемо, в физическом выражении объемы продажи российской нефти после начала спецоперации РФ на Украине сократились, но из-за роста цен Москва может получать больше прибыли.
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В частности, Адейемо раскрыл, что США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен, которые будут в дальнейшем устанавливать за российскую сырую нефть.
Lenta.ru
Адейемо допустил, что российская нефть может поступать в США, несмотря на введенный в марте запрет.
ТАСС

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Минфин США заявил о намерении уменьшить доходы России от продажи нефти
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Минфин США рассчитывает уменьшить доходы России от продажи нефти
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