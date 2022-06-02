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Минфин США включил в санкционный список Мордашова и Нисанова

США расширили санкции на 16 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", сообщило
 американское министерство финансов.
РИА Новости
Минфин США установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.
Lenta.ru
В SDN List также попали подконтрольные Мордашову компании: "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.
Finam.Ru
На фоне сообщений о новых акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Минфин США включил в список санкций «Северсталь» и ее совладельца Мордашова
РИА Новости11:46
Минфин США включил в санкционный список Мордашова и Нисанова
РБК11:37
США ввели блокирующие санкции против «Северстали» и Nordgold
Forbes11:04
В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании
Интерфакс11:25
США ввели санкции против «Северстали» и бизнесменов Мордашова и Нисанова
Lenta.ru10:41
США ввели санкции в отношении «Северстали» и ещё 15 российских юрлиц
RT на русском10:40
Мордашов с членами семьи, Северсталь и Nordgold включены в санкционный список США
Интерфакс - Россия10:38

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