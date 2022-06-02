В SDN List также попали подконтрольные Мордашову компании: "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.
Отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "Да это так" подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики - в частности, из Северодонецка.
Экономисты считают, что произошел структурный сдвиг: появился спрос на труд в новых областях, «что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения.