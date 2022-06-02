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Минфин США включил в список санкций «Северсталь» и ее совладельца

ПАО «Северсталь» — российская горно-металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.
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Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.
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Также Вашингтон сообщил о вводе санкций против яхт и самолетов, которые принадлежат российским гражданами и компаниям.
Московский Комсомолец

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В США ввели санкции против компании «Северсталь» и ее совладельца Мордашова
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Минфин США включил в список санкций «Северсталь» и ее совладельца
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