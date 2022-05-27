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Минфин США ввел санкции против Дальневосточного банка и «Спутника» за связи с КНДР

США вводят санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей, сообщило
 американское министерство финансов.
РИА Новости
Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР.
РИА Новости
24 мая КНДР запустила три ракеты: одну межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты меньшей дальности.
Коммерсантъ
Санкции США против КНДР в основном связаны с ядерной программой республики.
РБК

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