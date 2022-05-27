Самыми распространенными угрозами первого квартала текущего года стали мошеннические приложения и трояны-вымогатели, закрывающие доступ к файлам пользователя и требующие выкуп за разблокировку, заявили представители «Лаборатории Касперского» в беседе с «Газетой.Ru».