Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

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