Политика
КоммерсантъМинфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Общество
Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж
Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности.
REGNUM 15:57
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Военное дело вчера в 10:31
Происшествия
Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских привела к массовым беспорядкам в США, предъявила иск властям Миннеаполиса, в котором произошел инцидент.
Газета.Ru 14:05
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
Происшествия
В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя
Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Спорт
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
РЕН ТВ вчера в 14:15
Авто
Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz
Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ вчера в 23:00
Энергетика
Новак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне
Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
Rambler News Service 12:34
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с британским ухажером
Относительно недавно Любовь Толкалина расставила все по своим местам, уточнив, что её избранником оказался никто иной как британский композитор Саймон Босс.
Bimru.ru 09:20
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Игры
Королевская битва Spellbreak будет бесплатной
Независимая студия Proletariat объявила, что её будущая магическая королевская битва Spellbreak будет бесплатной.
Игромания.ру 14:21
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 10:56
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Европейский союз был создан с целью экономической конкуренции против США.
Live24 08:46
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26