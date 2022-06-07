В основу воображаемой новинки легла бы французская модульная платформа CMF-B от Renault-Nissan, а в оснащение вошли бы полностью светодиодная оптика, противотуманные фары, стильные литые диски черного цвета и молдинги на крыше.
«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
Фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.
В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38.