Будьте в Плюсе

Минфин США ввел санкции против вторичного рынка российских бумаг

Министерство финансов США усилило финансовые санкции в отношении России и запретило американским инвесторам покупать российские бумаги.
Lenta.ru
Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР.
Интерфакс
«Министерство ясно обозначило, что резидентам Соединенных Штатов запрещено делать новые инвестиции в пользу России, включая покупку [бумаг] на вторичном рынке», — заявил представитель ведомства.
Frank Media
С лета 2021-го в отношении российского госдолга действуют санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Американским инвесторам Минфин США запретил покупать российские акции
Московский Комсомолецвчера в 13:59
Минфин США ввел санкции против вторичного рынка российских бумаг
Lenta.ruвчера в 13:34
Минфин США напомнил о запрете покупать российские ценные бумаги на первичном и вторичном рынке
Коммерсантъвчера в 11:52
Минфин США запретил инвесторам покупать российские бумаги на вторичном рынке
Forbesвчера в 12:42
США запретили гражданам инвестировать в российские долги
Компаниявчера в 12:42
В США запретили американцам покупку российских бумаг на вторичном рынке
РБК Инвестициивчера в 12:38
Минфин США разъяснил инвестиционные запреты на действия с ценными бумагами компаний РФ
Finam.Ruвчера в 12:48

Интересное

Зеленский заявил о временной приостановке экспорта газа и угля с Украины

Украина временно приостановит экспорт газа и угля из страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
BFM.ru18:30

Новый пикап «МОСКВИЧ»-412 2022—2023 года показали на первых рендерных изображениях

В основу воображаемой новинки легла бы французская модульная платформа CMF-B от Renault-Nissan, а в оснащение вошли бы полностью светодиодная оптика, противотуманные фары, стильные литые диски черного цвета и молдинги на крыше.
Автоновости днявчера в 01:20

Меркель объяснила стрессом приступы дрожи в 2019 году

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) вспомнила о своих приступах дрожи во время политических мероприятий три года назад и объяснила это стрессом.
ТАСС17:41

Посол России в США Антонов получил письмо с предложением осудить действия Путина

Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России, отметив, что потребовал объяснений на этот счет.
РИА Новости17:35

Минобороны заявило об обстреле ВСУ регионов России гаубицами НАТО

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
РБК17:19

Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на пролет самолета Лаврова неизбежным

Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова.
РИА Новостивчера в 14:17

Смертельный «Циркон»: новая гиперзвуковая ракета России заставит понервничать Пентагон

Ранее ИА SM-News писало о заявлении Леонкова, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" заставят флот США испытывать панику в 1000 км от РФ.
ИА SM-Newsвчера в 08:10

Лекарства не лечатся

Фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.
Коммерсантъ18:03

РБК: в марте у «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на 9,5 миллиона рублей

В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38.
Lenta.ruвчера в 15:30

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России.
ТАССвчера в 13:20