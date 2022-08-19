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Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России

Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, говорится
 в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.
РИА Новости
По данным Пенсионного фонда России за 2020 год, российские пенсии в США получали около 21 тыс. человек.
Коммерсантъ
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
После введения санкций против России из-за военной операции на Украине американский Минфин начал публиковать генеральные лицензии, корректирующие введенные ограничения.
Коммерсантъ

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Минфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий за пределами России
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