РИА НовостиМинфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами РоссииМинфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.РИА НовостиПо данным Пенсионного фонда России за 2020 год, российские пенсии в США получали около 21 тыс. человек.КоммерсантъПосле начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиПосле введения санкций против России из-за военной операции на Украине американский Минфин начал публиковать генеральные лицензии, корректирующие введенные ограничения.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowАбзацРамблерФАНRTVIЭкономика сегодняЯмал-МедиаЦарьградРБКLife.ruВечерняя МоскваREGNUMFrank MediaRT на русскомИзвестияПрофильКомсомольская правдаТелеканал 360°Дума ТВРосбалтПодробнее о событииМинфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий за пределами РоссииРБКвчера в 11:52Минфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий людям, не находящимся в РоссииТелеканал 360°вчера в 11:33США исключили из-под санкций против РФ выплаты пенсий физлицам, не находящимся в РоссииТАССвчера в 11:06Минфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий гражданам за пределами РоссииLenta.ruвчера в 11:15Минфин США исключил из под антироссийских санкций выплаты пенсий уехавшим из РФ россиянамГазета.Ruвчера в 11:11Минфин США вывел из-под санкций выплаты российских пенсий за рубежомКоммерсантъвчера в 11:11Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами РоссииРИА Новостивчера в 11:19Показать ещёОценить628Поделиться