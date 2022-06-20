Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие.
Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно высокой скорости", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту «Первого канала» Ирине Куксенковой после заявления о том, что украинку Юлию Паевскую (Тайру) обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги.