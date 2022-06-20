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Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость

Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.
РИА Новости
Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду.
Lenta.ru
Европейским компаниям будет позволено продолжать страхование нефтяных поставок из России.
Газета.Ru
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины.
РИА Новости

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Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость
Газета.Ru22:28
Глава минфина Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость российской нефти
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