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В США хотят лимитированием цен сократить нефтеприбыли России и расширить поставки

Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.
ПРАЙМ
Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду.
Lenta.ru
В частности, ценовой лимит позволит европейским компаниям продолжать страхование нефтяных поставок из России, пояснила Йеллен.
Lenta.ru
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины.
РИА Новости

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