Lenta.ruМинфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимостьМинистр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.РИА НовостиГлава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду.Lenta.ruЕвропейским компаниям будет позволено продолжать страхование нефтяных поставок из России.Газета.RuЗападные страны ввели санкции против РФ из-за Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDiscover24ИА Красная ВеснаПодробнее о событииМинфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимостьГазета.Ru22:28Глава минфина Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость российской нефтиРИА Новости17:12Самое цитируемоеВ США хотят лимитированием цен сократить нефтеприбыли России и расширить поставкиПРАЙМвчера в 16:51В США предложили увеличить поставки российской нефти на рынок, снизив её стоимостьDiscover2420:41Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимостьLenta.ru18:48Министр финансов США Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость нефти из РФNews.ru18:39В Минфине США описали механизм сокращения нефтеприбыли РоссииМосковский Комсомолец18:06Минфин США ищет способ увеличить поставки российской нефти, сохраняя санкцииИА Красная Весна20:56Показать ещёОценить302Поделиться