Российский президент Владимир Путин, комментируя планы ограничить цены, заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.
Российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления, написал в своем Telegram-канале первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина, а также направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины.
Российская авиация уничтожила высокоточным оружием пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и батальона «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.