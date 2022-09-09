Российский президент Владимир Путин, комментируя планы ограничить цены, заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.
Московские специалисты в непростых и порой опасных для жизни условиях восстанавливают Донецк и Луганск, ремонтируют дома, дороги, школы, чтобы подготовить города к зиме, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня города Москвы в "Зарядье".
Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые Киев перебросил в ДНР для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в республике, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.