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Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря

США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля, подтвердило американское министерство финансов.
РИА Новости
Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.
РИА Новости
1 сентября вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье.
Lenta.ru
Российский президент Владимир Путин, комментируя планы ограничить цены, заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.
РБК

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США намерены с 5 декабря ввести запрет на морские поставки нефти из России
REGNUM03:12
Страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря
Коммерсантъ18:32
Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря
ТАСС18:50
Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с 5 декабря
Газета.Ru18:44
Минфин США заявил о запрете на морские перевозки российской нефти с 5 декабря
Lenta.ru01:30
Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря
Известия18:29
Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря
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