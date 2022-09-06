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Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил
 заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.
РИА Новости
26 августа сообщалось, что крупнейшая индийская газовая компания GAIL ведет переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа.
Известия
Минфину США нужны поставщики финансовых услуг, чтобы помочь обеспечить ограничение цен на экспорт российской нефти, сообщил Уолли Адейемо на конференции финансовой индустрии.
Коммерсантъ
Как писал сайт KP.RU, зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.
Комсомольская правда

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