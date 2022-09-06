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Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил
 заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.
РИА Новости
2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России.
Lenta.ru
Как писал сайт KP.RU, зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.
Комсомольская правда
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
РИА Новости

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