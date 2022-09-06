Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Sony похвастались, что дизайнеры PlayStation сумели переосмыслить камуфляжную расцветку и придали ей современный внешний вид, а также гармонично вписали культовые элементы фирменного стиля PlayStation в дизайн.
Топовый российский тяжеловес UFC, Сергей Павлович (№5 текущего рейтинга, 16-1), рассказал, при каком условии согласится драться со своим соотечественником и спарринг-партнером, Александром «Драго» Волковым (№7, 35-10).
По слухам, умные часы будут иметь гораздо больший и прочный корпус, чем Apple Watch Series 7. После того, как самые дорогие умные часы Apple следующего поколения уже появились на первых рендер-изображениях, 3D-художник Ян Зелбо и UX-дизайнер Паркер Ортолани объединились, чтобы создать самые красивые неофициальные рендер-изображения Apple Watch Pro.