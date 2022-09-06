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Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил
 заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.
РИА Новости
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
RT на русском
9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.
Газета.Ru
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
РИА Новости

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Минфин США заявил об открытости Индии к обсуждению ограничений цен на российскую нефть
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