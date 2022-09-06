РИА НовостиМинфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефтьИндия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.РИА Новости2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.RT на русском9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.Газета.RuКак уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuНовый ДеньНТВТК ЗвездаПрофильНациональная служба новостейФАНЯмал-МедиаВечерняя МоскваКомсомольская правдаАбзацРамблерREGNUMВ ТатарстанеРосбалтИзвестияПодробнее о событииМинфин США заявил об открытости Индии к обсуждению ограничений цен на российскую нефтьLenta.ru19:53В Минфине США утверждают, что Индия обдумывает участие во введении потолка цен на нефть РФТАСС17:13Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефтьРИА Новостивчера в 16:53В Минфине США утверждают, что Индия не отвергла идею ограничить цены на российскую нефтьRT на русском17:05Минфин США: Индия не против ввести потолок цен на российскую нефтьURA.Ruвчера в 15:41Глава Минфина США Адейемо: Индия «открыта» к идее введения «ценового потолка» для нефти из РоссииГазета.Ruвчера в 15:32Замглавы минфина США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цены на российскую нефтьПРАЙМвчера в 15:19Показать ещёОценить1,4KПоделиться