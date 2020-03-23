Коронавирус
Российская газетаМинфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется
У России найдутся ресурсы для поддержки экономики и социальной сферы без пересмотра федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространяемом пресс-службой Минфина России.
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Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Общество
Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ
Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Авто
Универсал Volvo проехал 1,6 миллиона километров за 14 лет
Пресс-служба известного производителя шведских машин Volvo рассказала об удивительной канадке, которая проехала на Volvo V70 1,6 млн километров за 14 лет, практически непрерывного, использования.
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Здоровье
В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом
Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
Общество
Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй
Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Общество
В Бишкеке вводится комендантский час
Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Гаджеты
Redmi K30 Pro представлен на фотографии за день до анонса
Общество
В Чечне закрыли все рестораны и кафе
В Чечне закрыли все рестораны и кафе В Чеченской республике закрыли все рестораны и кафе.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписано 70 человек, сообщил главный врач больницы 40 Денис Проценко.
Наука
У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык
Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Финансы
Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками
Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.