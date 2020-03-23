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Российская газетаРоссийская газетаМинфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

У России найдутся ресурсы для поддержки экономики и социальной сферы без пересмотра федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространяемом пресс-службой Минфина России.
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