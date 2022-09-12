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Минфин Украины: Киев с 24 февраля получил почти 18 миллиардов долларов помощи от Запада

С 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров.
Lenta.ru
«Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти 18 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении.
Телеканал 360°
Основными донорами названы США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.
Общественная служба новостей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минфин Украины: Запад за все время спецоперации оказал помощь на 18 миллиардов долларов
Телеканал 360°07:41
С начала спецоперации Запад выделил Украине $18 млрд
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Минфин Украины: страна получила около $18 млрд зарубежной помощи с 24 февраля
Коммерсантъ06:52
Минфин Украины получил почти $18 млрд помощи от международных партнеров с начала СВО
Газета.Ru06:51
Украина получила почти $18 миллиардов финансовой помощи с февраля
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Минфин Украины заявил о получении почти 18 млрд долларов помощи от Запада
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Минфин Украины: Киев с 24 февраля получил почти 18 миллиардов долларов помощи от Запада
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