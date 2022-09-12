Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин и призвал правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения.
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно, поэтому для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.