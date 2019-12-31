Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

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ГЛАС.RUвчера в 13:47

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ФАНвчера в 20:22
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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