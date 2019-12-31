Экономика
ИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Политика
МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»
Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.
Футбол
«Милан» презентовал Златана Ибрагимовича
Итальянский «Милан» в четверг провел официальную презентацию шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Технологии
Представлен концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Ранее Камер Каан Авдан представил концепт внешнего вида системы, который объединяет в себе элементы "десятки" и macOS. reddit.com Теперь же пользователь MrZombieKiller опубликовал изображения гибрида KDE и ранней версии Windows 10X, при этом решение выглядит не только эстетически привлекательным, но и функционально удобным.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
«Третья мировая война начнется в 2029 году»
Автор британской публикации считает, что причиной мировой войны может стать развитие военного конфликта между Вашингтоном и Пекином из-за позиции властей Тайваня, которым к 2029 году жестко ответят КНР, считающей остров своей территорией.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд, следовавший в Херсон
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, 3 января
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, которые православные всего мира отмечают 3 января.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Происшествия
Следователи арестовали главу района в Красноярском крае за взятку
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», — сообщили в СК.
Экономика
Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»
Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
Общество
Школьников предложили учить безопасному использованию пиротехники
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Авто
Электрический Ford Mustang Mach-e появился на городских улицах
Совсем недавно, а именно в ноябре прошлого года, Ford показал прототип своего первого электрического кроссовера Mustang Mach-e на автошоу в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.