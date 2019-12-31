Экономика
ИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Финансы
Торги на Московской бирже начались с нового максимума
Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море
Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Игры
PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому
Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Армия и оружие
Китай призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан попросил США проявить сдержанность после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после тяжелой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после тяжелой операции.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
В третьем периоде было немало удалений как с одной, так и с другой стороны, но счет остался неизменным – 3:1, команда Валерия Брагина выходит в полуфинал мирового первенства.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Армия и оружие
Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР
Экономика
Мировые рынки по-прежнему под влиянием эйфории
Азия В четверг, 2 января, фондовые рынки Азии преимущественно окрепли на пониженных объемах торгов, при этом некоторые биржи региона все еще закрыты по случаю новогодних праздников.
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб
Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото".
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Происшествия
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за видео с вынесением «приговоров» Сечину и Пескову
У активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева прошли обыски в рамках уголовного дела, заведенного по статье об оскорблении представителя власти.
Кино