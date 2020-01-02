Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

ТАССвчера в 11:50

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Известиявчера в 12:15

Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год

RT на русскомвчера в 15:55

На Украине свели с дефицитом годовой госбюджет

ТК Звездавчера в 13:07

Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 1,8% ВВП – Минфин Украины

ПРАЙМвчера в 11:15

Украинский бюджет исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП

ГЛАС.RUвчера в 13:47

Минфин Украины отчитался о показателях госбюджета за 2019 год

ФАНвчера в 20:22
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РИА Новости вчера в 13:02
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Мозг пациента оказался усеян личинками паразитов

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В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия вчера в 06:45
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
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В Госдуме видят разделение России на две экономики

Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
REGNUM 01 января в 21:37
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Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь

Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
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Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру вчера в 02:19
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La Vanguardia (Испания): как кетогенная диета помогает справляться с некоторыми болезнями (La Vanguardia)

Ученые доказали, что при некоторых заболеваниях кетогенная диета не только улучшает качество жизни пациентов, но и является единственным возможным лечением.
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«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
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Как пишет источник, компания Huawei со вчерашнего дня открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех смартфонов и одного планшета: Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6.
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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
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В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 13:24
Политика

В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Газета.Ru 00:00
Происшествия

В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь

В Омской области нашли тело 17-летнего подростка, который пропал в новогоднюю ночь.
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Фильм «Вторжение» вышел в прокат

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В «Баффало» перебрался нападающий Михаэль Фролик, взамен «огоньки» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
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Газета.Ru вчера в 07:24
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«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

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Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.
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В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 01 января в 00:46
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Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
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