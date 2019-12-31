Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

ТАСС11:50

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

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Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год

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На Украине свели с дефицитом годовой госбюджет

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Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 1,8% ВВП – Минфин Украины

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Украинский бюджет исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП

ГЛАС.RU13:47

Минфин Украины отчитался о показателях госбюджета за 2019 год

ФАН20:22
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В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

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Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

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Суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

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Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки

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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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В ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

Четыре человека, находившихся в отечественной легковушке, погибли.
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Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
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Российские расчеты С-300 в Таджикистане поздравили с Новым годом

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«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

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