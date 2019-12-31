Экономика
ИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Армия и оружие
США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»
Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Политика
Суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Бельгийский суд поставил прекратить дело об официальной выдаче экс-лидера правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает ТАСС.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Кино
Скачать и пересмотреть: что вы пропустили в мире сериалов 2019 года
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 Рейтинг iMbd: 9,5 Мини-сериал, который в пяти эпизодах рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году, ликвидации последствий, расследовании дела и поиске виновных.
Происшествия
Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки
Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Футбол
«Милан» представил Ибрагимовича
Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Происшествия
В ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
Четыре человека, находившихся в отечественной легковушке, погибли.
Кино
Хотите как на Сенатской?
Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
"Спартак" не разрешил бразильскому защитнику Лукасу отправиться в расположение олимпийской сборной страны, сообщает Globo Esporte.