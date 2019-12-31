Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

ТАСС11:50

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Известия12:15

Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год

RT на русском15:55

На Украине свели с дефицитом годовой госбюджет

ТК Звезда13:07

Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 1,8% ВВП – Минфин Украины

ПРАЙМ11:15

Украинский бюджет исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП

ГЛАС.RU13:47
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Генпрокуратура Украины прекратила существование

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.
Газета.Ru 16:31
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
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Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

Взгляд.ру 11:22
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Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
Спорт-Экспресс 04:56
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Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
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Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Евро-футбол.ру 11:30
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Футбол

«Наполи» и «Сельта» нашли компромисс по трансферу Лоботки

«Наполи», предлагавший за полузащитника Станислава Лоботку 20 миллионов евро, и «Сельта», требовавшая 25 миллионов, решили сойтись на средней сумме, утверждает Marca.
Спорт-Экспресс 15:01
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 06:45
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Футбол

«Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича

Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 13:35
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26

Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
RT на русском 08:42
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек

В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Газета.Ru 16:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
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Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве

В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
РИАМО 31.12.19 в 18:00
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Футбол

Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года

Официальный сайт киевского Динамо объявил о том, что уругвайский полузащитник команды Карлос Де Пена стал лучшим футболистом года по итогам голосования, в котором приняли участие больше семи тысяч болельщиков он набрал около 31% голосов.
Советский спорт 15:48
Футбол

Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном

Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
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Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов

iXBT.com вчера в 22:38
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В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой

РИА Новости 09:32
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«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
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Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит

Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
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Максим Галкин показал видео годовалых Лизы и Гарри

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись двойняшек Лизы и Гарри, сделанную пять лет назад.
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