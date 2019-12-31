Экономика
ИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Политика
Косачев высказался об убийстве генерала из Ирана Сулеймани
Новыми столкновениями в Ираке радикальных шиитов с американскими военными силами предвещает убийство США в Багдаде генерала из Ирана Касема Сулеймани.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Происшествия
На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд
2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков-Херсон».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Армия и оружие
Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Кино
Какие сериалы смотреть в январе
С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Армия и оружие
Аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке
Три ракеты попали в аэропорт Багдада, заявили представители иракской армии 3 января, сообщает Аль-Арабия.
Политика
Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию
Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»
Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
Футбол
Ибрагимович: «В последние недели часто общался с Мальдини и Бобаном»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями про возращение в "Милан": Я показал доступные номера своим детям, и они выбрали 21-й.
Футбол
«Лион» отказал «Челси» в продаже Дембеле
По информации «Sky Sports» лондонский «Челси» предпринял попытку приобрести Муссу Дембеле из «Лиона».
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Хоккей