Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн. Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями.
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Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями про возращение в "Милан": Я показал доступные номера своим детям, и они выбрали 21-й.
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