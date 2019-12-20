Экономика
ГЛАС.RUМинфин Украины урезал декабрьские расходы госбюджета
Сегодня стало известно, что Минфин Украины принял решение урезать декабрьские расходы бюджета из-за его невыполнения. Об этом сообщили представители министерства.
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Общество
Суд в Москве подтвердил приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар
Московский областной суд по итогам заседания 19 декабря оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой на 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух
Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Космос
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Армия и оружие
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США
Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым.
Наука
Грипп снижает риски заболевания простудой
Оказалось, что грипп снизил шансы людей заболеть простудой.
Футбол
Микель Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Артета не имеет самостоятельного опыта работы в роли главного тренера в профессиональном клубе.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Армия и оружие
Хафтар дал войскам ПНС Ливии три дня, чтобы покинуть Триполи и Сирт
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Происшествия
В Таиланде при столкновении яхты и катера пострадали россияне
Российские туристы получили травмы в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья тайского острова Пхукет.
Политика
Украинский канал «Наш» проверят из-за показа пресс-конференции Путина
Как уточняется, проверка будет осуществляться "из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора".
Наука
Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении
Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных машин с полным приводом
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
В Совфеде оценили надежду Украины на инвестиции США
Украине не следует рассчитывать на увеличение американских инвестиций в экономику страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Шоу-бизнес
28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж
Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.