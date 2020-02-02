Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе

Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.
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