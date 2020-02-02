Экономика
RT на русскомМинфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.
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В украинском Минфине рассказали о проблемах с наполнением бюджета страны
Московский Комсомолецвчера в 18:35
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В Сети на официальном рендере показали смартфон Meizu 17 с врезанной камерой, но до сих пор отсутствует информация от производителя о дате презентации этого устройства.
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На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
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Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
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Правительство РФ приостановила приём документов, оформление и выдачу рабочих и турестических виз гражданам Китая.
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Именно поэтому мою работу сочтут провалом, если мы не выиграем этот турнир.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 304
Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода.
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Решающую игру в отборочном раунде чемпионата мира 2020 года провела сборная России 1 февраля против сборной Хорватии.
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В сети появились отрывки из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В сети появились фрагменты телесериала «Star Wars: Underworld» (примерный перевод — «Звездные войны: Скрытый мир»), который снимали во второй половине 2000-х, но в итоге отменили.
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Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.