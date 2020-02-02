Экономика
RT на русскомМинфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В украинском Минфине рассказали о проблемах с наполнением бюджета страны
Московский Комсомолецвчера в 18:35
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Армия и оружие
В Сирии несколько журналистов получили ранения
Государственное телевидение Сирии сообщило, что в окрестностях Алеппо несколько журналистов, освещавших операции сирийской армии, получили ранения.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует
Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
Общество
Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале в стране будет четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 числа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Наука
«Умная» повязка изменит цвет при обнаружении бактериальной инфекции
Ученые из Академии наук Китая разработали "умную" повязку, которая меняет цвет при обнаружении у пациента бактериальной инфекции, определяет возбудителя и высвобождает необходимое лекарство.
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Биатлон
Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швейцарии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Политика
Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
Происшествия
Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву
Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.