Экономика
RT на русскомМинфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское ведомство.
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В украинском Минфине рассказали о проблемах с наполнением бюджета страны
Московский Комсомолецвчера в 18:35
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США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
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