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Минфин: Вложения в криптовалюту могут быстро превратиться в тыкву

Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал криптовалюты «непростым» и «высоко спекулятивным» финансовым инструментом.
Коммерсантъ
На сегодняшний день Россия занимает третье место в мире по майнингу криптовалют.
Neva.Today
По оценкам Минфина, россиянам принадлежит порядка 12 млн криптокошельков с рублевым эквивалентом в 2 трлн руб. 8 февраля правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют.
Коммерсантъ
Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами чрез российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков, а также разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных.
Neva.Today

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Минфин: Вложения в криптовалюту могут быстро превратиться в тыкву
Фонтанка.Ру14:24
Минфин предупредил о быстром превращении криптовалютных вложений в тыкву
Московский Комсомолец13:18
Замглавы Минфина: вложения в криптовалюту могут быстро превратиться в тыкву
Коммерсантъ13:52
«Превратятся в тыкву»: в Минфине указали на самые рискованные вложения
Российская газета13:51
Минфин: криптовалюта может быстро превратиться в тыкву
Mockva.ru13:40
В Минфине заявили, что криптовалютные вложения могут «превратиться в тыкву»
Газета.Ru13:37
В Минфине уведомили, что криптовалютные вложения могут «превратиться в тыкву»
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