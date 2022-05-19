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Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%

Импорт российских товаров в Японию в апреле вырос на 67,3 процента, сообщило министерство финансов Японии.
РИА Новости
По сравнению с тем же месяцем предыдущего года рост составил 28,2 процента.
РИА Новости
Экспорт стал вторым по величине с 1979 года и составил 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов).
РИА Новости
Внешнеторговый баланс оказался в минусе, достигнув дефицита в 839 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).
Центральная Служба Новостей

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Поставки товаров из России в Японию резко выросли
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Импорт из России в Японию резко увеличился
Центральная Служба Новостей00:07
Минфин Японии оценил состояние торговли с РФ
Общественная служба новостей23:54
Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%
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