РИА НовостиМинфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%Импорт российских товаров в Японию в апреле вырос на 67,3 процента, сообщило министерство финансов Японии.РИА НовостиПо сравнению с тем же месяцем предыдущего года рост составил 28,2 процента.РИА НовостиЭкспорт стал вторым по величине с 1979 года и составил 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов).РИА НовостиВнешнеторговый баланс оказался в минусе, достигнув дефицита в 839 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейОбщественная служба новостейREGNUMПодробнее о событииПоставки товаров из России в Японию резко вырослиREGNUM00:28Импорт из России в Японию резко увеличилсяЦентральная Служба Новостей00:07Минфин Японии оценил состояние торговли с РФОбщественная служба новостей23:54Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%РИА Новости23:23Показать ещёОценить55Поделиться